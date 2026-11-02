Na dzień 1 października 2026 r. na Ukrainie nadal obowiązywało 1299 znaków towarowych, których właścicielami są rosyjskie przedsiębiorstwa lub obywatele Federacji Rosyjskiej. Kolejne 312 znaków ma wśród współwłaścicieli białoruskie przedsiębiorstwa lub obywateli Białorusi. Wynika to z badania przeprowadzonego przez YouControl.

Analitycy zwrócili uwagę, że wśród rosyjskich właścicieli znajdują się przedsiębiorstwa objęte sankcjami. W szczególności objęta sankcjami firma „Eurochem” posiada pięć znaków towarowych, a „Atomowy Kompleks Energetyczno-Przemysłowy” – sześć.

Badanie obejmuje nie tylko ukraińskich i zagranicznych właścicieli marek handlowych, ale także powiązania korporacyjne między nimi. W szczególności YouControl zidentyfikował 163 ukraińskie firmy – właścicieli marek handlowych, które mają powiązania z podmiotami objętymi sankcjami. Chodzi o przypadki, w których sankcjom podlegają same przedsiębiorstwa lub powiązani z nimi akcjonariusze, wspólnicy, beneficjenci lub kierownictwo.

Ogółem ukraińskim właścicielom należy 78% aktywnych znaków towarowych – 182 778. Wśród zagranicznych właścicieli najwięcej znaków towarowych zarejestrowano na firmy i obywateli ze Stanów Zjednoczonych – 13 155. Dalej plasują się Cypr z 4 515 znakami towarowymi, Szwajcaria – z 4 090 oraz Wielka Brytania – z 3 254.

Analitycy wyjaśniają znaczącą obecność Cypru w szczególności wykorzystaniem zagranicznych spółek holdingowych. Za nimi ostatecznymi beneficjentami mogą pozostawać obywatele Ukrainy.

Osobno badanie wykazało, że 4774 spółek będących właścicielami znaków towarowych jest powiązanych z 2030 grupami kapitałowymi. Wśród nich najwięcej spółek należy do grup SCM – 64, „Privat” – 60, Dragon Capital – 34, „Istvan” i Group DF – po 30.

Dane z badania wskazują, że rejestracja znaku towarowego na Ukrainie niekoniecznie oznacza, że jego właścicielem jest ukraińska firma lub że nie ma on powiązań z Rosją czy osobami objętymi sankcjami.

Wcześniej Ławrow skarżył się w USA na Trumpa w związku z sankcjami wobec Rosji.

Putin oświadczył, że Rosja jest gotowa przenieść zakłady przemysłowe do Afryki w związku z sankcjami.

Ukraina w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wezwała do zaostrzenia sankcji wobec „floty cieni” Rosji.

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