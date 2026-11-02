截至2026年10月1日，乌克兰境内仍有1299个商标有效，其所有者为俄罗斯公司或俄罗斯公民。另有312个商标的共同所有者中包含白俄罗斯公司或白俄罗斯公民。YouControl的研究报告显示了这一点。

分析师指出，在俄罗斯所有者中，有部分公司与制裁相关。特别是，受制裁的“欧洲化工”公司拥有五个商标，而“原子能工业综合体”则拥有六个。

该研究不仅涵盖了乌克兰和外国商标所有者，还涉及它们之间的企业关联。具体而言，YouControl发现有163家拥有商标的乌克兰公司存在与受制裁主体的关联。 这指的是公司本身或与其相关的股东、合伙人、实际受益人或高管受到制裁的情况。

总体而言，乌克兰所有者拥有78%的有效商标，共计182 778个。在外国所有者中，美国公司和公民注册的商标数量最多，达13 155个。 其次是塞浦路斯（4,515个商标）、瑞士（4,090个）和英国（3,254个）。

分析师认为，塞浦路斯之所以占据显著份额，主要是因为其利用了外国控股公司。这些公司的最终受益人可能仍是乌克兰公民。

此外，研究还显示，4774家拥有商标的公司与2030个企业集团有关联。 其中，隶属于SKM集团的公司数量最多——64家，其次是“普里瓦特”集团——60家，Dragon Capital——34家，“伊斯特万”和Group DF各30家。

研究数据表明，在乌克兰注册商标并不一定意味着其所有者是乌克兰公司，也不一定意味着其与俄罗斯或受制裁人员没有关联。

此前，拉夫罗夫在美国就针对俄罗斯的制裁向特朗普表达了不满。

普京表示，鉴于制裁，俄罗斯准备将工业企业迁往非洲。

乌克兰在联合国安理会上呼吁加强对俄罗斯“影子舰队”的制裁。

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