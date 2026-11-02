Российские компании владеют правами почти на 1,3 тысячи торговых марок в Украине

По состоянию на 1 октября 2026 года в Украине оставались действующими 1299 торговых марок, владельцами которых являются российские компании или граждане РФ. Еще 312 марок имеют в числе совладельцев белорусские компании или граждан Беларуси. Об этом свидетельствует исследование YouControl.

Аналитики обратили внимание, что среди российских владельцев есть компании, связанные с санкциями. В частности, под санкциями находящемуся «Еврохиму» принадлежат пять торговых марок, а «Атомному энергопромышленному комплексу» — шесть.

Исследование охватывает не только украинских и иностранных владельцев торговых марок, но и корпоративные связи между ними. В частности, YouControl выявил 163 украинские компании — владельцев торговых марок, имеющих связи с санкциями. Речь идет о случаях, когда под санкциями находятся сами компании или связанные с ними акционеры, участники, бенефициары или руководители.

В целом украинским владельцам принадлежат 78% действующих торговых марок — 182 778. Среди иностранных владельцев больше всего марок зарегистрировано на компании и граждан из США — 13 155. Далее следуют Кипр с 4515 торговыми марками, Швейцария — с 4090 и Великобритания — с 3254.

Аналитики объясняют заметное присутствие Кипра, в частности, использованием иностранных холдинговых компаний. За ними конечными бенефициарами могут оставаться граждане Украины.

Отдельно исследование показало, что 4774 компании – владельцы торговых марок – связаны с 2030 корпоративными группами. Среди них больше всего компаний входят в группы СКМ — 64, «Приват» — 60, Dragon Capital — 34, «Истван» и Group DF — по 30.

Данные исследования свидетельствуют о том, что регистрация торговой марки в Украине не обязательно означает, что ее владелец является украинской компанией или не имеет связей с Россией или лицами, подпадающими под санкции.

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