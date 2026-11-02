Firma Apollo Global Management uruchomiła European Credit Company — platformę kredytów prywatnych dla rynku europejskiego o potencjale kredytowym przekraczającym 10 mld euro, czyli 11,2 mld dolarów. Wśród podmiotów wspierających platformę jest Abu Dhabi Investment Council (ADIC), podaje CNBC.

Kredytowanie przedsiębiorstw i aktywów

European Credit Company będzie inwestować w kredyty dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Jej działalność będzie obejmować kredytowanie korporacyjne, kredytowanie zabezpieczone aktywami, a także pożyczki dla właścicieli aktywów rzeczowych w sektorach infrastruktury i nieruchomości.

Dyrektorem generalnym nowego przedsięwzięcia został Giacomo Petrobelli, a jego przewodniczącym — Christian Meissner. Petrobelli oświadczył, że platforma powinna wykorzystać możliwość finansowania długoterminowych celów wzrostu Europy ze światowych źródeł kapitału.

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Partnerzy platformy

Oprócz ADIC strategicznymi partnerami European Credit Company zostały europejska grupa ubezpieczeniowa Athora, japoński kredytodawca Norinchukin Bank, bank Standard Chartered oraz amerykański inwestor kredytowy Aranda Principal Strategies.

Wsparcie ADIC pojawiło się tydzień po tym, jak Apollo uzgodniła zakup prawie 10% Mubadala Capital — działu zarządzania aktywami alternatywnymi Mubadala Investment Co., suwerennego funduszu Abu Zabi. Prezes Apollo Jim Zelter powiązał potrzebę finansowania w Europie z transformacją energetyczną, przesyłem energii, obronnością, infrastrukturą cyfrową i tradycyjną.

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