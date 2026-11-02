Apollo在欧洲推出100亿欧元信贷平台——CNBC

Apollo Global Management推出了European Credit Company——面向欧洲市场的私人信贷平台，其信贷能力超过100亿欧元，即112亿美元。支持该平台的机构包括阿布扎比投资委员会（ADIC），CNBC报道。

企业和资产融资

European Credit Company将投资于向大型和中型企业发放的贷款。其业务将涵盖企业贷款、资产抵押贷款，以及向基础设施和房地产领域实物资产所有者提供的贷款。

贾科莫·佩特罗贝利出任这家新企业的首席执行官，克里斯蒂安·迈斯纳出任董事长。佩特罗贝利表示，该平台应利用全球资本来源，为欧洲的长期增长目标提供融资。

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平台合作伙伴

除ADIC外，European Credit Company的战略合作伙伴还包括欧洲保险集团Athora、日本贷款机构Norinchukin Bank、渣打银行以及美国信贷投资者Aranda Principal Strategies。

ADIC提供支持的一周前，Apollo同意收购Mubadala Capital近10%的股份。Mubadala Capital是阿布扎比主权基金Mubadala Investment Co.旗下的另类资产管理部门。Apollo总裁吉姆·泽尔特将欧洲的融资需求与能源转型、能源输送、国防、数字基础设施和传统基础设施联系起来。

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