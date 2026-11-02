Компания Apollo Global Management запустила European Credit Company — платформу частного кредитования для европейского рынка с кредитным потенциалом более 10 млрд евро, или $11,2 млрд. Среди тех, кто поддерживает платформу, — Abu Dhabi Investment Council (ADIC), сообщает CNBC.

Кредитование бизнеса и активов

European Credit Company будет инвестировать в кредиты для крупного и среднего бизнеса. Ее деятельность будет охватывать корпоративное кредитование, кредитование под обеспечение активами, а также займы владельцам реальных активов в секторах инфраструктуры и недвижимости.

Генеральным директором нового предприятия стал Джакомо Петробелли, а председателем — Кристиан Майсснер. Петробелли заявил, что платформа должна использовать возможность финансировать долгосрочные цели роста Европы за счет глобальных источников капитала.

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Партнеры платформы

Помимо ADIC, стратегическими партнерами European Credit Company стали европейская страховая группа Athora, японский кредитор Norinchukin Bank, банк Standard Chartered и американский кредитный инвестор Aranda Principal Strategies.

Поддержка ADIC появилась через неделю после того, как Apollo договорилась приобрести почти 10% Mubadala Capital — подразделения по управлению альтернативными активами Mubadala Investment Co., суверенного фонда Абу-Даби. Президент Apollo Джим Зелтер связал потребность в финансировании в Европе с энергетическим переходом, передачей энергии, обороной, цифровой и традиционной инфраструктурой.

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