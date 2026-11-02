В США Anthropic в третьем квартале существенно сократила чистый убыток и увеличила выручку. Это следует из обновленной заявки на первичное публичное размещение акций, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Channel NewsAsia.

Финансовые показатели

За три месяца, завершившиеся 30 сентября, чистый убыток разработчика искусственного интеллекта составил $23,29 млрд. Во втором квартале этот показатель равнялся $66,3 млрд.

Выручка Anthropic в третьем квартале выросла до $16,96 млрд против $11,56 млрд в предыдущем квартале.

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Подготовка к IPO

На прошлой неделе Anthropic подала заявку на выход на биржу. Размещение может стать крупнейшим первичным публичным размещением акций в истории.

Инвесторы одновременно оценивают значительные средства, вкладываемые в инфраструктуру искусственного интеллекта.

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