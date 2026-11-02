W Stanach Zjednoczonych Anthropic znacząco zmniejszył stratę netto i zwiększył przychody w trzecim kwartale. Wynika to ze zaktualizowanego wniosku o pierwszą ofertę publiczną, złożonego do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, informuje Channel NewsAsia.

Wyniki finansowe

Za trzy miesiące zakończone 30 września strata netto twórcy sztucznej inteligencji wyniosła 23,29 mld dolarów. W drugim kwartale wskaźnik ten wynosił 66,3 mld dolarów.

Przychody Anthropic w trzecim kwartale wzrosły do 16,96 mld dolarów wobec 11,56 mld dolarów w poprzednim kwartale.

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Przygotowania do IPO

W ubiegłym tygodniu Anthropic złożył wniosek o wejście na giełdę. Oferta może stać się największą pierwszą ofertą publiczną w historii.

Inwestorzy jednocześnie oceniają znaczne środki inwestowane w infrastrukturę sztucznej inteligencji.

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