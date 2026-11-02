Oracle планирует привлечь $20 млрд через облигации и новые акции — Channel NewsAsia
Oracle планирует привлечь $20 млрд за счет продажи облигаций и новых акций. Согласно двум регуляторным документам, поданным в США, компания расширяет привлечение средств для дорогостоящей инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных вычислений, сообщает Channel NewsAsia.
Использование средств
Oracle заявила, что направит привлеченные средства на общие корпоративные цели. Они могут включать капитальные расходы, погашение долга, приобретение активов, выплату дивидендов и выкуп собственных акций.
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На прошлой неделе компания сообщила, что ожидает пика капитальных расходов в текущем и следующем финансовых годах. Oracle наращивает мощности для облачных вычислений.
Реакция рынка
На премаркете акции Oracle снизились на 3,5%. Компания также пообещала привлечь не более $20 млрд дополнительного финансирования для искусственного интеллекта к 2030 финансовому году.