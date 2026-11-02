+9° Киев +7° Варшава +16° Вашингтон
$ 45.72 € 51.26 zł 11.6
$ 45.72 € 51.26 zł 11.6
+9° Киев +7° Варшава +16° Вашингтон
Новости Бизнес

Нацбанк установил официальные курсы гривны к доллару и евро на 3 ноября

UA NEWS 02 Ноября 2026 17:44
Нацбанк установил официальные курсы гривны к доллару и евро на 3 ноября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара США на 18 копеек, а курс евро — на 37 копеек.

Согласно официальным данным регулятора, во вторник, 3 ноября, курсы основных иностранных валют составят:

1 доллар США — 45,53 грн (против 45,35 грн по состоянию на 2 ноября);
1 евро — 51,05 грн (против 50,68 грн по состоянию на 2 ноября).

Источник: Национальный банк Украины.

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

Пока партнеры дают деньги — у НБУ будет ресурс, чтобы удерживать курс: экономист Олег Пендзин.

Официальные курсы доллара и евро снизились 29 октября.

Читай нас в
Загружай наше приложение