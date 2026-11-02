Нацбанк установил официальные курсы гривны к доллару и евро на 3 ноября
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара США на 18 копеек, а курс евро — на 37 копеек.
Согласно официальным данным регулятора, во вторник, 3 ноября, курсы основных иностранных валют составят:
1 доллар США — 45,53 грн (против 45,35 грн по состоянию на 2 ноября);
1 евро — 51,05 грн (против 50,68 грн по состоянию на 2 ноября).
Источник: Национальный банк Украины.
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