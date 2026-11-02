Bank Narodowy ustalił oficjalne kursy hrywny względem dolara i euro na 3 listopada
Narodowy Bank Ukrainy podniósł oficjalny kurs dolara amerykańskiego o 18 kopiejek, a kurs euro — o 37 kopiejek.
Zgodnie z oficjalnymi danymi organu regulacyjnego we wtorek, 3 listopada, kursy głównych walut obcych będą wynosić:
1 dolar amerykański – 45,53 UAH (w porównaniu z 45,35 UAH na dzień 2 listopada);
1 euro – 51,05 UAH (w porównaniu z 50,68 UAH na dzień 2 listopada).
Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.
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