В Киргизии железную дорогу Китай—Киргизия—Узбекистан планируют ввести в эксплуатацию в 2031 году. На киргизском участке маршрута протяженностью около 305 километров ведутся работы на 28 из 29 запланированных тоннелей и 47 из 50 мостов, сообщает OilPrice со ссылкой на Киргизские железные дороги.

Ход строительства

По словам заместителя генерального директора проекта, до конца 2026 года планируется выполнить около 22% общего объема строительных работ. Проходка тоннелей завершена на 21,5%, земляные работы — на 67%, а сооружение свайных фундаментов мостов — на 95%.

В августе полностью завершили проходку первого тоннеля Кош-Добо-2. Монтаж первых мостовых конструкций ожидается в 2027 году. Официальный запуск железной дороги запланирован на 2031 год, хотя подрядчики стремятся завершить работы раньше.

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Новый маршрут в Центральную Азию

Общая протяженность железной дороги составит примерно 530 километров. После завершения она должна обеспечить Китаю более короткий, быстрый и дешевый железнодорожный маршрут в Центральную Азию и на другие рынки.

В Киргизии также объявили, что в Манасе должно начаться строительство нового аэропорта для обработки авиагрузов. Его рассматривают как часть сети грузовых авиационных, железнодорожных и автомобильных перевозок, поскольку через Манас будет проходить железная дорога Китай—Киргизия—Узбекистан.

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