В США экономисты BofA Global Research заявили, что длительная коррекция на рынке активов, связанных с искусственным интеллектом, представляет значительный риск для мировой экономики. Инвесторов все больше беспокоит устойчивость нынешнего бума ИИ, а наращивание капитальных расходов усиливает риски, сообщает Fortune.

По оценке аналитиков BofA, замедление бума ИИ может напрямую отразиться на экономическом росте, а также через эффект благосостояния: падение стоимости акций способно ослабить потребительские расходы. Экономисты также связали часть повышения процентных ставок с заимствованиями, необходимыми для финансирования масштабного строительства инфраструктуры для ИИ.

Голосование по дата-центрам

Во вторник избиратели в 10 штатах США должны рассмотреть 41 местную инициативу в отношении дата-центров — от новых требований к девелоперам до полного запрета на строительство. По данным Axios, на которые ссылается Fortune, все шесть таких инициатив, уже рассмотренных в этом году в Нью-Гэмпшире, Висконсине, Мичигане и Калифорнии, завершились решениями против развития дата-центров.

В Техасе губернатор Грег Эбботт приостановил одобрение новых дата-центров до завершения аудита после негативной реакции в сельских общинах. В Огайо на голосование вынесли 21 местную инициативу, связанную с дата-центрами. Аналитик Goldman Sachs Алек Филлипс предположил, что после выборов внимание к этой теме несколько уменьшится, хотя Конгресс может ограничить налоговые льготы для таких объектов.

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Масштабы инвестиций в ИИ

Расходы на строительство дата-центров в США в августе достигли предварительно оцененного рекордного годового уровня в $84,95 млрд, что на 73% больше, чем годом ранее, по данным Бюро переписи населения США. Экономисты Goldman Sachs оценили, что инвестиции в связанное с ИИ оборудование сейчас на $613 млрд превышают уровень 2022 года, или составляют около 1,9% ВВП.

Крупнейшие технологические компании, по оценке Goldman Sachs, в этом году могут потратить на капитальные инвестиции около $800 млрд, что на 96% больше. В следующем году аналитики ожидают роста этих расходов до $1,2 трлн.

ИИ и рынок труда

Goldman Sachs, ссылаясь на данные Бюро переписи населения, сообщил, что 24,6% американских компаний уже используют ИИ как минимум в одной бизнес-функции, а 28,6% планируют начать это делать в течение шести месяцев. В сферах информации, профессиональных услуг и финансов уровень внедрения технологии приближается к половине компаний.

Аналитики банка отметили, что в отраслях с более высоким уровнем использования ИИ наблюдаются более слабый рост занятости и более высокий уровень безработицы. В то же время строительство дата-центров поддержало занятость: по оценке Goldman Sachs, число связанных с ним рабочих мест выросло примерно на 315 тысяч с 2022 года по сравнению с более широкими тенденциями в строительной отрасли.

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