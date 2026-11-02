W USA ekonomiści BofA Global Research oświadczyli, że długotrwała korekta na rynku aktywów związanych ze sztuczną inteligencją stanowi istotne ryzyko dla światowej gospodarki. Inwestorzy coraz bardziej obawiają się trwałości obecnego boomu AI, a wzrost nakładów kapitałowych zwiększa ryzyko, podaje Fortune.

Według analityków BofA spowolnienie boomu AI może bezpośrednio wpłynąć na wzrost gospodarczy, a także oddziaływać poprzez efekt majątkowy: spadek wartości akcji może osłabić wydatki konsumentów. Ekonomiści powiązali również część wzrostu stóp procentowych z pożyczkami potrzebnymi do finansowania budowy infrastruktury AI na dużą skalę.

Głosowanie w sprawie centrów danych

We wtorek wyborcy w 10 stanach USA mają rozpatrzyć 41 lokalnych inicjatyw dotyczących centrów danych — od nowych wymogów dla deweloperów po całkowity zakaz budowy. Według danych Axios, na które powołuje się Fortune, wszystkich sześć takich inicjatyw rozpatrzonych już w tym roku w New Hampshire, Wisconsin, Michigan i Kalifornii zakończyło się decyzjami przeciwko rozwojowi centrów danych.

W Teksasie gubernator Greg Abbott zawiesił zatwierdzanie nowych centrów danych do czasu zakończenia audytu po negatywnej reakcji społeczności wiejskich. W Ohio pod głosowanie poddano 21 lokalnych inicjatyw związanych z centrami danych. Analityk Goldman Sachs Alec Phillips zasugerował, że po wyborach uwaga poświęcana tej kwestii nieco się zmniejszy, choć Kongres może ograniczyć ulgi podatkowe dla takich obiektów.

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Skala inwestycji w AI

Wydatki na budowę centrów danych w USA osiągnęły w sierpniu wstępnie oszacowany rekordowy roczny poziom 84,95 mld dolarów, o 73% wyższy niż rok wcześniej, według danych US Census Bureau. Ekonomiści Goldman Sachs oszacowali, że inwestycje w sprzęt związany z AI są obecnie o 613 mld dolarów wyższe niż w 2022 roku, czyli wynoszą około 1,9% PKB.

Największe firmy technologiczne mogą w tym roku wydać na inwestycje kapitałowe około 800 mld dolarów, czyli o 96% więcej, według szacunków Goldman Sachs. W przyszłym roku analitycy oczekują wzrostu tych wydatków do 1,2 bln dolarów.

AI i rynek pracy

Goldman Sachs, powołując się na dane Census Bureau, podał, że 24,6% amerykańskich firm już wykorzystuje AI w co najmniej jednej funkcji biznesowej, a 28,6% planuje zacząć to robić w ciągu sześciu miesięcy. W sektorach informacji, usług profesjonalnych i finansów poziom wdrożenia tej technologii zbliża się do połowy firm.

Analitycy banku zauważyli, że w branżach o wyższym poziomie wykorzystania AI obserwuje się słabszy wzrost zatrudnienia i wyższe bezrobocie. Jednocześnie budowa centrów danych wspierała zatrudnienie: według szacunków Goldman Sachs liczba związanych z nią miejsc pracy wzrosła od 2022 roku o około 315 tys. w porównaniu z szerszymi trendami w sektorze budowlanym.

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