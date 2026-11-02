BofA попередив про ризики тривалої корекції ШІ для світової економіки — Fortune

У США економісти BofA Global Research заявили, що тривала корекція на ринку активів, пов’язаних зі штучним інтелектом, є значним ризиком для світової економіки. Інвесторів дедалі більше непокоїть стійкість нинішнього ШІ-буму, а нарощування капітальних витрат посилює ризики, повідомляє Fortune.

За оцінкою аналітиків BofA, уповільнення ШІ-буму може безпосередньо позначитися на економічному зростанні, а також через ефект добробуту: падіння вартості акцій здатне послабити споживчі витрати. Економісти також пов’язали частину підвищення відсоткових ставок із запозиченнями, потрібними для фінансування масштабного будівництва інфраструктури для ШІ.

Голосування щодо дата-центрів

У вівторок виборці у 10 штатах США мають розглянути 41 місцеву ініціативу щодо дата-центрів — від нових вимог до девелоперів до повної заборони будівництва. За даними Axios, на які посилається Fortune, усі шість таких ініціатив, уже розглянутих цього року в Нью-Гемпширі, Вісконсині, Мічигані та Каліфорнії, завершилися рішеннями проти розвитку дата-центрів.

У Техасі губернатор Грег Ебботт призупинив схвалення нових дата-центрів до завершення аудиту після негативної реакції у сільських громадах. В Огайо на голосування винесли 21 місцеву ініціативу, пов’язану з дата-центрами. Аналітик Goldman Sachs Алек Філліпс припустив, що після виборів увага до цієї теми дещо зменшиться, хоча Конгрес може обмежити податкові пільги для таких об’єктів.

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Масштаби інвестицій у ШІ

Витрати на будівництво дата-центрів у США в серпні досягли попередньо оціненого рекордного річного рівня у $84,95 млрд, що на 73% більше, ніж роком раніше, за даними Бюро перепису населення США. Економісти Goldman Sachs оцінили, що інвестиції у пов’язане зі ШІ обладнання нині на $613 млрд перевищують рівень 2022 року, або становлять близько 1,9% ВВП.

Найбільші технологічні компанії, за оцінкою Goldman Sachs, цього року можуть витратити на капітальні інвестиції близько $800 млрд, що на 96% більше. Наступного року аналітики очікують зростання цих витрат до $1,2 трлн.

ШІ та ринок праці

Goldman Sachs, посилаючись на дані Бюро перепису населення, повідомив, що 24,6% американських компаній уже використовують ШІ щонайменше в одній бізнес-функції, а 28,6% планують почати це робити протягом шести місяців. У сферах інформації, професійних послуг і фінансів рівень впровадження технології наближається до половини компаній.

Аналітики банку зазначили, що в галузях із вищим рівнем використання ШІ спостерігаються слабше зростання зайнятості та вищий рівень безробіття. Водночас будівництво дата-центрів підтримало зайнятість: за оцінкою Goldman Sachs, кількість пов’язаних із ним робочих місць зросла приблизно на 315 тисяч від 2022 року порівняно із ширшими тенденціями у будівельній галузі.

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