在美国，BofA Global Research的经济学家表示，人工智能相关资产市场的长期调整对全球经济构成重大风险。投资者日益担忧当前AI热潮的可持续性，而资本支出的增加正在加大风险，《财富》报道。

根据BofA分析师的评估，AI热潮放缓可能直接影响经济增长，也可能通过财富效应产生影响：股价下跌可能削弱消费者支出。经济学家还将部分利率上升与为大型AI基础设施建设融资所需的借款联系起来。

关于数据中心的投票

周二，美国10个州的选民将审议41项有关数据中心的地方倡议，内容从对开发商的新要求到全面禁止建设。根据《财富》援引的Axios数据，今年已在新罕布什尔州、威斯康星州、密歇根州和加利福尼亚州审议的全部六项此类倡议，均以反对发展数据中心的决定告终。

在得克萨斯州，在农村社区出现负面反应后，州长格雷格·阿博特暂停批准新的数据中心，直至审计完成。在俄亥俄州，21项与数据中心有关的地方倡议被提交表决。高盛分析师亚历克·菲利普斯认为，选举后对这一议题的关注将有所减弱，尽管国会可能限制对此类设施的税收优惠。

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AI投资规模

根据美国人口普查局的数据，美国数据中心建设支出在8月达到经初步估算的创纪录年度水平849.5亿美元，比一年前增长73%。高盛经济学家估计，对AI相关设备的投资目前比2022年水平高出6130亿美元，约占GDP的1.9%。

根据高盛的估计，最大的科技公司今年可能在资本投资上支出约8000亿美元，增长96%。分析师预计，明年这些支出将增至1.2万亿美元。

AI与劳动力市场

高盛援引人口普查局数据称，24.6%的美国公司已经在至少一项业务职能中使用AI，28.6%计划在六个月内开始使用。在信息、专业服务和金融领域，该技术的采用率接近公司总数的一半。

该银行的分析师指出，在AI使用水平较高的行业，就业增长较弱，失业率较高。与此同时，数据中心建设支撑了就业：高盛估计，与之相关的就业岗位数量自2022年以来增加了约31.5万个，相较于建筑业更广泛的趋势而言。

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