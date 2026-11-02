AI, автоматизація та e-commerce: як змінюється український ритейл у 2026 році

Український ритейл проходить через масштабну трансформацію. Зміна споживчої поведінки, воєнні ризики, дефіцит персоналу та зростання операційних витрат змушують компанії переглядати звичні бізнес-моделі. Водночас цифрові технології відкривають нові можливості для підвищення ефективності, оптимізації процесів і розвитку продажів.

Штучний інтелект, автоматизація, аналітика даних, омніканальні продажі та цифрові платіжні сервіси поступово стають невіддільною частиною роздрібного бізнесу. Ритейлери інвестують у CRM- та ERP-системи, розвивають e-commerce, впроваджують нові інструменти управління товарними запасами та шукають способи покращити клієнтський досвід.

Однак головне питання сьогодні — не просто які технології впроваджувати, а як отримати від них реальний бізнес-результат. Як автоматизація допомагає компенсувати нестачу персоналу? Чи може e-commerce стати повноцінною альтернативою офлайн-продажам у кризових ситуаціях? Які інвестиції в цифрову стійкість справді виправдовують себе? І як змінюватиметься модель ритейлу в найближчі роки?

Ці питання стануть центральними на Digital Retail Forum 2026, який відбудеться 17 листопада в онлайн-форматі.

Форум об'єднає власників і керівників торговельних мереж, e-commerce-компаній, маркетплейсів, ІТ-компаній та постачальників технологічних рішень. У програмі — експертні виступи, практичні кейси та дискусії за участю представників провідних українських компаній.

Зокрема, учасники панельної дискусії "Ритейл під ударом. Як перебудувати бізнес і забезпечити цифрову стійкість?" обговорять відновлення ланцюгів постачання, резервування критичних процесів, автоматизацію складських операцій і забезпечення безперервної роботи магазинів та онлайн-каналів. Модеруватиме дискусію Руслан Сафаров, управлінець із 20-річним досвідом роботи в міжнародних компаніях, екс-директор з консалтингу і проєктів регіону EMEA в IBM. Серед учасників — представники AcademyOcean та мережі "Будинок Іграшок".

Окрему увагу приділять розвитку e-commerce та його ролі в сучасній бізнес-моделі ритейлу. Представники Prom, "Будинок Іграшок", "Фокстрот", RozetkaPay та інших компаній говоритимуть про зміну поведінки покупців, ефективність онлайн-каналів, вартість залучення клієнтів і пошук балансу між зростанням продажів та прибутковістю. Учасники також розглянуть, за яких умов онлайн може підтримати офлайн-бізнес і наскільки швидко компанії здатні перебудовувати канали продажів.

Технологічну складову програми доповнить виступ Олексія Данченка, співзасновника та операційного директора омніканальної CDP eSputnik. Він розповість про можливості AI-агентів в e-commerce, зокрема про завдання, які компанії вже можуть передавати технологіям замість ручного виконання.

Серед інших тем — управління товарними запасами в умовах нестабільності, розвиток українських виробників у роздрібних мережах, використання даних у взаємодії брендів і ритейлерів, а також нові підходи до маркетингу та стимулювання продажів.

Завершить програму дискусія "Ритейл 2027 — якою буде нова модель бізнесу?". Керівники компаній EVA, "Агромат" та eSputnik обговорять майбутні інвестиційні пріоритети, технологічні зміни, які визначатимуть конкурентоспроможність галузі, та рішення, необхідні ритейлерам для розвитку в наступному році.

Серед спікерів форуму також — Ксенія Юдіна, експертка з управління ланцюгами постачання та CEO ZakUр; Ярослава Пахлюк, співвласниця та комерційна директорка KENT&AVER; Ірина Муштіна, засновниця CF.Digital; Олена Козіна, комерційна директорка Prom; Світлана Євсега, Head of E-commerce "Будинок Іграшок"; Кирил Попов-Черкасов, директор з електронної комерції мережі "Фокстрот"; Олексій Миропольський, Chief Corporate Business Officer RozetkaPay, та інші представники бізнесу й технологічної галузі.

Загалом Digital Retail Forum 2026 передбачає шість годин експертних виступів, практичних кейсів, панельних дискусій та онлайн-нетворкінгу. Організатори очікують понад 200 учасників і 20+ спікерів.

Digital Retail Forum 2026 відбудеться 17 листопада 2026 року в онлайн-форматі.

Реєстрація та детальна програма: https://www.digitalforum.pro/drf2026

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