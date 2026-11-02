W Kalifornii współzałożyciel Google Sergey Brin przekazał 102 mln dolarów organizacji politycznej Building a Better California, utworzonej w związku z kampanią przeciwko Proposition 40 — inicjatywie dotyczącej jednorazowego podatku od majątku miliarderów. Jak informuje Fortune, organizacja pozyskała setki milionów dolarów od przedstawicieli branży technologicznej, kapitału wysokiego ryzyka i innych przedsiębiorców oraz popiera nie tylko sprzeciw wobec tego podatku.

Wydatki na trzy inicjatywy

Na dzień 20 października Building a Better California wydała ponad 304 mln dolarów na sprzeciw wobec Proposition 40 oraz promowanie Proposition 41 i Proposition 42. Według Capital & Main około 118,5 mln dolarów przeznaczono przeciwko Proposition 40, a kolejne 186 mln dolarów — na poparcie dwóch pozostałych propozycji.

Proposition 41 przewiduje zakaz zwalniania nowych podatków z ograniczeń dotyczących wydatków publicznych oraz wprowadzenie audytu programów finansowanych ze specjalnych podatków. Proposition 42 ma zakazać opodatkowania z mocą wsteczną. Według oceny Biura Analitycznego Legislatury Kalifornii podatek od majątku może zostać zablokowany, nawet jeśli Proposition 40 poprze większość wyborców, pod warunkiem że jedna z dwóch alternatywnych inicjatyw uzyska więcej głosów „za”.

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Podatek od majątku miliarderów

Proposition 40 zostanie poddana pod głosowanie 3 listopada. Przewiduje ona jednorazowy 5-procentowy podatek od aktywów osób fizycznych i niektórych trustów o wartości przekraczającej 1 mld dolarów, jeśli były one rezydentami Kalifornii na dzień 1 stycznia 2026 roku. Dziewięćdziesiąt procent wpływów proponuje się przeznaczyć na ochronę zdrowia, a resztę — na edukację i pomoc żywnościową. Biuro Analityczne Legislatury prognozuje, że podatek może przynieść dziesiątki miliardów dolarów w ciągu kilku lat.

Według Bloomberga majątek Brina szacowany jest na 231 mld dolarów. W styczniu założył on Building a Better California, inwestując początkowo 20 mln dolarów, a do sierpnia suma jego wpłat wzrosła do 102 mln dolarów. Wśród innych dużych darczyńców organizacji są przewodniczący Kleiner Perkins John Doerr, były dyrektor generalny Google Eric Schmidt, dyrektor generalny Stripe Patrick Collison oraz były partner Sequoia Capital Michael Moritz.

Organizacja poparła również Proposition 1, 3, 37, 41 i 42. Osobno przeznaczyła 10 mln dolarów na Proposition 45 dotyczącą procedury oceny środowiskowej projektów w Kalifornii oraz 6 mln dolarów na Proposition 37, która przewiduje utworzenie funduszu pożyczkowego dla nabywców mieszkań o wartości 25 mld dolarów.

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