在加纳，电信公司MTN Ghana和独立移动支付公司MobileMoney Fintech Limited截至2026年9月30日的九个月合计税后利润为77.5亿加纳塞地，约合6.64亿美元。这比一年前同期的54.2亿塞地增长43%。

据The Rio Times报道，服务收入增长33.5%，至231.5亿塞地，约合19.8亿美元。EBITDA增长40.6%，至142.8亿塞地，EBITDA利润率为61.5%，比一年前高3.1个百分点。

互联网和移动支付

数据服务带来最强劲增长，其收入增长44.5%，至134.5亿塞地。移动支付收入增长24.4%，至53.7亿塞地；包括游戏和视频在内的数字服务收入几乎翻倍，达到6.42亿塞地。

该公司报告称，活跃数据服务用户为2200万，同比增长16.1%。活跃移动支付用户数量达到1890万，增长6.9%。

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第三季度和股息

7月至9月，服务收入增长35.7%，至81.9亿塞地；税后利润增长42.6%，至26.2亿塞地。该公司在本季度新增约150万移动用户，用户总数达到3430万。

两家公司的董事会宣布第三季度每股派息0.03塞地。付款计划于2026年12月10日进行，面向截至11月26日登记在册的股东。

自由现金流几乎翻倍至74亿塞地，同时资本支出下降27.2%，至31.6亿塞地。电信监管机构还通知MTN，将向其提供价值2.02亿美元的5G频谱。

自2026年3月31日起，MTN Ghana的移动金融业务作为独立公司MobileMoney Fintech Limited运营。因此，所列合计数据仅具说明性，并非正式的合并财务报告。

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