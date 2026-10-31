W Ghanie firma telekomunikacyjna MTN Ghana oraz odrębna spółka zajmująca się pieniędzmi mobilnymi MobileMoney Fintech Limited osiągnęły w ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2026 roku łączny zysk po opodatkowaniu w wysokości 7,75 mld ghańskich cedi, czyli około 664 mln dolarów. To o 43% więcej niż 5,42 mld cedi w analogicznym okresie rok wcześniej.

Jak informuje The Rio Times, przychody z usług wzrosły o 33,5% do 23,15 mld cedi, czyli około 1,98 mld dolarów. EBITDA zwiększyła się o 40,6% do 14,28 mld cedi, a marża EBITDA wyniosła 61,5%, o 3,1 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Internet i pieniądze mobilne

Największy wzrost zapewniły usługi transmisji danych: ich przychody wzrosły o 44,5%, do 13,45 mld cedi. Przychody z pieniędzy mobilnych wzrosły o 24,4% do 5,37 mld cedi, a usługi cyfrowe, w tym gry i wideo, niemal się podwoiły, osiągając 642 mln cedi.

Firma poinformowała o 22 mln aktywnych użytkowników usług transmisji danych, co oznacza wzrost o 16,1% rok do roku. Liczba aktywnych użytkowników pieniędzy mobilnych sięgnęła 18,9 mln, zwiększając się o 6,9%.

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Trzeci kwartał i dywidendy

W okresie od lipca do września przychody z usług wzrosły o 35,7% do 8,19 mld cedi, podczas gdy zysk po opodatkowaniu zwiększył się o 42,6%, do 2,62 mld cedi. W kwartale firma pozyskała około 1,5 mln abonentów mobilnych, a łączna liczba abonentów osiągnęła 34,3 mln.

Rady dyrektorów obu spółek ogłosiły dywidendy za trzeci kwartał w wysokości 0,03 cedi na akcję. Wypłatę zaplanowano na 10 grudnia 2026 roku dla akcjonariuszy wpisanych do rejestru na dzień 26 listopada.

Wolne przepływy pieniężne niemal się podwoiły, do 7,4 mld cedi, podczas gdy nakłady kapitałowe spadły o 27,2%, do 3,16 mld cedi. Regulator telekomunikacyjny poinformował również MTN o przyznaniu pasma 5G o wartości 202 mln dolarów.

Mobilny biznes finansowy MTN Ghana działa od 31 marca 2026 roku jako odrębna spółka MobileMoney Fintech Limited. Dlatego przedstawione łączne wskaźniki mają charakter ilustracyjny, a nie stanowią formalnej skonsolidowanej sprawozdawczości.

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