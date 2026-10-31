Działająca w Stanach Zjednoczonych, skoncentrowana na Nigerii spółka usług finansowych cyfrowych OPay zadebiutowała na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i pozyskała 304 mln dolarów podczas pierwszej oferty publicznej. Kapitalizacja rynkowa spółki po debiucie przekroczyła 4 mld dolarów, podaje Premium Times Nigeria.

Handel amerykańskimi akcjami depozytowymi OPay rozpoczął się w piątek. Spółka ustaliła cenę emisyjną na 19 dolarów za jedną taką akcję i sprzedała 16 mln akcji. Każda amerykańska akcja depozytowa reprezentuje 10 akcji zwykłych OPay.

Parametry oferty

Według spółki amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 29 października uznała jej oświadczenie rejestracyjne za skuteczne. Zamknięcia oferty oczekiwano 2 listopada.

Współdyrektor generalny OPay Lars Boilesen powiedział, że platforma ma ponad 50 mln aktywnych użytkowników miesięcznie w Nigerii, Egipcie, Pakistanie i Indonezji. Według niego w pierwszej połowie 2026 roku udział spółki na rynkach Afryki i Bliskiego Wschodu pod względem średniej miesięcznej liczby użytkowników wynosił 9,9%.

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Boilesen zaznaczył również, że około 40 mln dorosłych w Nigerii, według szacunków spółki, pozostaje poza formalnym systemem finansowym. Drugi współdyrektor generalny, Stephen Wen, powiązał możliwości dalszej ekspansji ze wzrostem penetracji smartfonów i popytem na dostępne usługi finansowe na rynkach wschodzących.

Wyniki finansowe i plany

Dyrektor finansowy James Perry poinformował, że w drugim kwartale 2026 roku OPay osiągnęła roczne tempo przychodów na poziomie 1 mld dolarów. Według niego w pierwszych sześciu miesiącach roku spółka odnotowała wzrost rok do roku o 137%, a marża netto wyniosła 19%.

OPay planuje przeznaczyć środki z IPO na inwestycje w technologie i dalszy wzrost w Nigerii oraz na innych rynkach afrykańskich. Spółka rozpoczęła działalność w Nigerii w 2018 roku i poza płatnościami rozwija usługi oszczędnościowe, kredytowe oraz usługi dla sprzedawców.

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