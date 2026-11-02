Inwestorzy projektu miedziowo-złotego Reko Diq w Pakistanie mogą przesunąć rozpoczęcie produkcji z 2028 na 2030 rok. Jako przyczyny wskazuje się sytuację bezpieczeństwa w prowincji Beludżystan oraz wojnę w sąsiednim Iranie, informuje Dawn, powołując się na źródła rządowe i przedstawicieli branży.

Kanadyjska spółka Barrick Mining prowadzi wewnętrzny przegląd projektu, który rozpoczęła w lutym 2026 roku. Wówczas firma ogłosiła spowolnienie rozwoju i przedłużyła ocenę do początku 2027 roku. Według publikacji pełnoskalowy rozwój może zostać wznowiony w połowie 2027 roku, jednak Barrick nie ogłosił zaktualizowanego harmonogramu budowy.

Prace na miejscu trwają

Mimo spowolnienia kierownictwo projektu utrzymało na miejscu wszystkich 700 stałych pracowników oraz około 2 tys. pracowników kontraktowych. Jednocześnie pozwolono wygasnąć części umów z zewnętrznymi dostawcami usług.

Źródła w firmie podały, że prace badawcze, administracyjne oraz projekty rozwoju społeczności lokalnych są kontynuowane w zwykłym trybie. Dyrektor generalny Barrick wcześniej mówił, że firma potrzebuje poprawy sytuacji bezpieczeństwa przed przejściem do pełnego harmonogramu budowy. Przedstawiciele Barrick, władz federalnych Pakistanu i rządu Beludżystanu nie udzielili Dawn szybkich komentarzy.

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Inwestycje i szacunki kosztów

Barrick Mining posiada 50% udziałów w projekcie. Pozostałe 50% jest równo podzielone między rząd Beludżystanu a trzy pakistańskie spółki państwowe: Pakistan Petroleum, Oil and Gas Development Company oraz Government Holdings Private.

Szacowane inwestycje w pierwszą fazę projektu wzrosły z 4 mld do 5,6 mld dolarów. Druga faza ma według szacunków wymagać kolejnych 3,5 mld dolarów, a łączne nakłady kapitałowe wyniosą około 9,1 mld dolarów.

Źródła branżowe różnie oceniają możliwy wzrost kosztów z powodu opóźnienia. Przedstawiciel sektora prywatnego związany z innym projektem górniczym w Beludżystanie zasugerował wzrost kosztów o 8–10 mld dolarów. Inne źródło związane z Reko Diq Mining Company uznało tę ocenę za zawyżoną i oszacowało możliwy wzrost kosztów na maksymalnie 10%, czyli od 450 mln do 900 mln dolarów.

Projekt przewiduje odkrywkowe wydobycie i przetwarzanie rudy. W pierwszym etapie planowane jest przetwarzanie 45 mln ton rudy rocznie, a po drugiej fazie — 90 mln ton. W okresie szczytowych prac budowlanych Reko Diq ma stworzyć 7 500 miejsc pracy, a po uruchomieniu — utrzymywać około 4 tys. stałych miejsc pracy.

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