Dawn：巴基斯坦雷科迪克项目投产或推迟至2030年

巴基斯坦雷科迪克铜金项目的投资者可能将投产时间从2028年推迟至2030年。原因包括俾路支省的安全局势以及邻国伊朗的战争，Dawn报道，并援引政府消息人士和行业代表的话称。

加拿大公司Barrick Mining正在对该项目进行内部审查，该审查于2026年2月启动。当时，该公司宣布放缓开发进度，并将评估延长至2027年初。据该报报道，全面开发可能在2027年年中恢复，但Barrick尚未公布更新后的建设时间表。

现场工作仍在继续

尽管开发放缓，项目管理层仍保留了现场全部700名正式员工和约2,000名合同工。同时，部分与第三方服务供应商签订的合同获准到期结束。

公司消息人士表示，研究、行政工作和社区发展项目仍按正常方式继续进行。Barrick首席执行官此前表示，公司在转入完整建设进度表之前，需要安全局势得到改善。Barrick、巴基斯坦联邦政府和俾路支省政府的代表未向Dawn提供及时评论。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

投资与成本估算

Barrick Mining持有该项目50%的股份。其余50%由俾路支省政府与三家巴基斯坦国有公司平分：Pakistan Petroleum、Oil and Gas Development Company和Government Holdings Private。

该项目第一阶段的投资估算已从40亿美元升至56亿美元。据估计，第二阶段还需要35亿美元，总资本支出将约为91亿美元。

行业消息人士对因延误可能带来的成本上涨有不同估计。一名与俾路支省另一矿业项目有关的私营部门代表称，成本可能增加80亿至100亿美元。另一名与Reko Diq Mining Company有关的消息人士称，这一估计过高，并将可能的成本上涨估计为最多10%，即4.5亿至9亿美元。

该项目包括露天采矿和矿石加工。第一阶段计划每年加工4,500万吨矿石，第二阶段后将达到9,000万吨。在建设高峰期，雷科迪克预计将创造7,500个就业岗位；投产后，将维持约4,000个长期就业岗位。

关注我们在