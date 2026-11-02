Запуск Реко-Діку в Пакистані можуть відкласти до 2030 року — Dawn

Інвестори мідно-золотого проєкту Реко-Дік у Пакистані можуть перенести початок виробництва з 2028 на 2030 рік. Причинами називають безпекову ситуацію в провінції Белуджистан і війну в сусідньому Ірані, повідомляє Dawn з посиланням на урядові джерела та представників галузі.

Канадська компанія Barrick Mining проводить внутрішній перегляд проєкту, який розпочала у лютому 2026 року. Тоді компанія оголосила про уповільнення розробки та продовжила оцінювання до початку 2027 року. За даними видання, повномасштабна розробка може відновитися в середині 2027 року, але Barrick не оголошувала оновленого графіка будівництва.

Роботи на майданчику тривають

Попри уповільнення, керівництво проєкту зберегло всіх 700 постійних і близько 2 тисяч контрактних працівників на майданчику. Водночас частині контрактів із постачальниками послуг третіх сторін дали завершитися.

Джерела в компанії заявили, що дослідницькі, адміністративні та проєкти з розвитку громад тривають у звичайному режимі. Генеральний директор Barrick раніше казав, що компанії необхідне поліпшення безпекової ситуації перед переходом до повного графіка будівництва. Представники Barrick, федеральної влади Пакистану та уряду Белуджистану не надали Dawn оперативних коментарів.

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Інвестиції та оцінки витрат

Barrick Mining володіє 50% проєкту. Решта 50% порівну поділена між урядом Белуджистану та трьома державними компаніями Пакистану: Pakistan Petroleum, Oil and Gas Development Company і Government Holdings Private.

Оцінка інвестицій у першу фазу проєкту зросла з 4 млрд до 5,6 млрд доларів. Друга фаза, за оцінками, потребуватиме ще 3,5 млрд доларів, а загальні капітальні витрати становитимуть близько 9,1 млрд доларів.

Джерела в галузі по-різному оцінюють можливе подорожчання через затримку. Представник приватного сектору, пов’язаний з іншим гірничим проєктом у Белуджистані, припустив зростання витрат на 8–10 млрд доларів. Інше джерело, пов’язане з Reko Diq Mining Company, назвало таку оцінку завищеною та оцінило можливе подорожчання максимум у 10% — від 450 млн до 900 млн доларів.

Проєкт передбачає відкритий видобуток і переробку руди. На першому етапі планують переробляти 45 млн тонн руди на рік, а після другої фази — 90 млн тонн. У період пікового будівництва Реко-Дік має створити 7 500 робочих місць, а після запуску — підтримувати близько 4 тисяч постійних робочих місць.

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