Запуск Реко-Дика в Пакистане могут отложить до 2030 года — Dawn

Инвесторы медно-золотого проекта Реко-Дик в Пакистане могут перенести начало производства с 2028 на 2030 год. Причинами называют ситуацию с безопасностью в провинции Белуджистан и войну в соседнем Иране, сообщает Dawn со ссылкой на правительственные источники и представителей отрасли.

Канадская компания Barrick Mining проводит внутренний пересмотр проекта, который начала в феврале 2026 года. Тогда компания объявила о замедлении разработки и продлила оценку до начала 2027 года. По данным издания, полномасштабная разработка может возобновиться в середине 2027 года, однако Barrick не объявляла обновленный график строительства.

Работы на площадке продолжаются

Несмотря на замедление, руководство проекта сохранило на площадке всех 700 постоянных и около 2 тысяч контрактных работников. В то же время части контрактов с поставщиками услуг третьих сторон позволили завершиться.

Источники в компании заявили, что исследовательские, административные работы и проекты развития местных сообществ продолжаются в обычном режиме. Генеральный директор Barrick ранее говорил, что компании необходимо улучшение ситуации с безопасностью перед переходом к полному графику строительства. Представители Barrick, федеральных властей Пакистана и правительства Белуджистана не предоставили Dawn оперативных комментариев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инвестиции и оценки расходов

Barrick Mining владеет 50% проекта. Остальные 50% поровну разделены между правительством Белуджистана и тремя государственными компаниями Пакистана: Pakistan Petroleum, Oil and Gas Development Company и Government Holdings Private.

Оценка инвестиций в первую фазу проекта выросла с 4 млрд до 5,6 млрд долларов. Вторая фаза, по оценкам, потребует еще 3,5 млрд долларов, а общие капитальные затраты составят около 9,1 млрд долларов.

Источники в отрасли по-разному оценивают возможное удорожание из-за задержки. Представитель частного сектора, связанный с другим горнодобывающим проектом в Белуджистане, предположил рост расходов на 8–10 млрд долларов. Другой источник, связанный с Reko Diq Mining Company, назвал такую оценку завышенной и оценил возможное удорожание максимум в 10% — от 450 млн до 900 млн долларов.

Проект предусматривает открытые горные работы и переработку руды. На первом этапе планируется перерабатывать 45 млн тонн руды в год, а после второй фазы — 90 млн тонн. В период пикового строительства Реко-Дик должен создать 7 500 рабочих мест, а после запуска — поддерживать около 4 тысяч постоянных рабочих мест.

Читай нас в