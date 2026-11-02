W Kwecie planują rozszerzyć kobiecą wystawę do 300 stoisk — Dawn

W pakistańskiej Kwecie około 100 przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety zaprezentowało kupującym produkty lokalnej produkcji podczas dwudniowych targów Women Entrepreneurs Expo. Podczas otwarcia wydarzenia władze prowincji Beludżystan oświadczyły, że zamierzają ułatwić kobietom przedsiębiorczyniom dostęp do pomocy finansowej i kredytów biznesowych, informuje Dawn.

Plany rozszerzenia wystawy

Wystawę otwarto w centrum wystawowym BUITEMS Expo Centre. Zorganizowała ją Rada Inwestycji i Handlu Beludżystanu wspólnie z Pakistańskim Urzędem Rozwoju Handlu. Rubaba Buledi, doradczyni głównego ministra Beludżystanu ds. rozwoju kobiet, otworzyła wydarzenie i poinformowała o planach zwiększenia liczby stoisk na następnej wystawie ze 100 do 300.

Jak powiedziała, Departament Rozwoju Kobiet będzie aktywnie uczestniczył we wspieraniu przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, pomagał im uzyskać wsparcie finansowe i kredyty, a także pracował nad problemami, z którymi borykają się przedsiębiorczynie.

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Wejście na nowe rynki

Wiceprzewodniczący prowincjonalnej rady inwestycyjnej Bilal Khan Kakar oświadczył, że inicjatywę wspierają główny minister Beludżystanu Mir Sarfraz Bugti oraz minister federalny Jam Kamal Khan. Według niego celem wydarzenia jest pomoc kobietom w nawiązywaniu kontaktów handlowych i osiągnięciu niezależności ekonomicznej.

Sekretarz Pakistańskiego Urzędu Rozwoju Handlu Shehryar Taj zaznaczył, że od 2000 roku WEXNET zorganizował około 12 wystaw w całym kraju, aby połączyć przedsiębiorczynie z nowymi kupującymi. Organizatorzy dążą również do zapewnienia lokalnym założycielkom firm dostępu do rynków krajowych i międzynarodowych.

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