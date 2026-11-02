奎达计划将女性创业展会扩大至300个展位——《黎明报》

在巴基斯坦奎达，约100家由女性领导的企业在为期两天的女性企业家博览会（Women Entrepreneurs Expo）上向买家展示了本地生产的商品。活动开幕时，俾路支省当局表示，计划让女性企业家更容易获得财政援助和商业贷款，《黎明报》报道。

扩大展会的计划

展会在BUITEMS Expo Centre展览中心开幕，由俾路支省投资与贸易委员会和巴基斯坦贸易发展局联合举办。俾路支省首席部长妇女发展顾问鲁巴巴·布莱迪为活动揭幕，并表示计划将下一届展会的展位数量从100个增加到300个。

她表示，妇女发展部门将积极参与支持由女性经营的企业，帮助她们获得财政支持和贷款，并致力于解决女企业家面临的问题。

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进入新市场

省投资委员会副主席比拉尔·汗·卡卡尔表示，该倡议得到俾路支省首席部长米尔·萨尔弗拉兹·布格蒂和联邦部长贾姆·卡迈勒·汗支持。他表示，活动的目标是帮助女性建立商业联系并实现经济独立。

巴基斯坦贸易发展局秘书谢赫里亚尔·塔吉指出，自2000年以来，WEXNET已在全国举办约12场展会，以帮助女企业家与新的买家建立联系。组织方还希望让当地女性企业创始人进入国内和国际市场。

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