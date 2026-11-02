В Кветте планируют расширить женскую выставку до 300 стендов — Dawn

В пакистанской Кветте около 100 предприятий, возглавляемых женщинами, представили покупателям товары местного производства на двухдневной торговой выставке Women Entrepreneurs Expo. Во время открытия мероприятия власти провинции Белуджистан заявили о намерении облегчить женщинам-предпринимательницам доступ к финансовой помощи и бизнес-кредитам, сообщает Dawn.

Планы расширения выставки

Выставку открыли в выставочном центре BUITEMS Expo Centre. Ее организовали Совет по инвестициям и торговле Белуджистана совместно с Управлением развития торговли Пакистана. Советница главного министра Белуджистана по вопросам развития женщин Рубаба Буледи открыла мероприятие и сообщила о планах увеличить количество стендов на следующей выставке со 100 до 300.

По ее словам, Департамент развития женщин будет активно участвовать в поддержке бизнесов, которыми руководят женщины, помогать им получать финансовую поддержку и кредиты, а также работать над проблемами, с которыми сталкиваются предпринимательницы.

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Выход на новые рынки

Заместитель председателя провинциального инвестиционного совета Билал Хан Какар заявил, что инициативу поддерживают главный министр Белуджистана Мир Сарфраз Бугти и федеральный министр Джам Камал Хан. По его словам, цель мероприятия — помочь женщинам наладить коммерческие связи и достичь экономической самостоятельности.

Секретарь Управления развития торговли Пакистана Шехрияр Тадж отметил, что с 2000 года WEXNET провела около 12 выставок по всей стране, чтобы соединить женщин-предпринимательниц с новыми покупателями. Организаторы также стремятся предоставить местным основательницам бизнесов доступ к национальным и международным рынкам.

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