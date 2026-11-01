Wierzyciel przejął kontrolę nad statkiem wycieczkowym Villa Vie Odyssey, który pozostaje w kambodżańskim porcie Sihanoukville. Mieszkańców statku poinformowano, że pożyczkodawca objął go w posiadanie. Według założyciela i dyrektora generalnego firmy Mike’a Pettersona wierzyciel odpowiada teraz za opłacanie pracy załogi, paliwo, eksploatację i zachowanie liniowca.

Jak podaje CBS News, pasażerowie dostali jedynie weekend na zabranie swoich rzeczy, po czym statek stał się dla nich niedostępny. Według kilku źródeł stacji Odyssey ma wkrótce zostać przeniesiony z Kambodży do Singapuru, gdzie liniowiec może później zostać wystawiony na aukcję.

Poszukiwanie partnera operacyjnego

Petterson oświadczył, że proces może potrwać od 30 do 90 dni, a firma ma nadzieję przeprowadzić w tym czasie restrukturyzację. Jak powiedział, kierownictwo szuka partnera operacyjnego i uważa, że jeśli będzie istniał sfinansowany plan, wierzyciel może zgodzić się na dalsze negocjacje w sprawie statku.

W wiadomości do mieszkańców firma zaznaczyła, że sprzedaż liniowca nie jest jeszcze planowana, a jego przyszłość nie została ostatecznie określona. Jednocześnie część pasażerów skrytykowała optymistyczne oświadczenia kierownictwa, obawiając się, że tworzą one fałszywe nadzieje.

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Problemy finansowe i próba wykupu

Wewnętrzna komunikacja, z którą zapoznało się CBS News, wskazuje, że firma miała trudności finansowe co najmniej trzy miesiące przed przybyciem statku do Kambodży. Dokumenty wskazują również, że kierownictwo próbowało pozyskać od mieszkańców dodatkowe środki.

Grupa mieszkańców próbowała odkupić liniowiec od firmy. Według źródeł CBS News 169 osób zobowiązało się dodatkowo sfinansować projekt, jednak wierzyciel odmówił im finansowania. Jeden z rezydentów, Joel Graiff z Florydy, powiedział, że wydał 350 tys. dolarów na kabinę, lecz mieszkał na statku tylko 26 dni po zamieszkaniu w październiku.

W wiadomości do mieszkańców wskazano również, że bankructwo Villa Vie w trybie rozdziału 11 kosztowałoby około 3 mln dolarów w ciągu pierwszych 60 dni. Firma poinformowała, że rozważa wspieranie działalności poprzez finansowanie DIP i opłaty utrzymaniowe od mieszkańców.

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