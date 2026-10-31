Ориентированная на Нигерию компания цифровых финансовых услуг OPay, работающая в США, разместилась на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлекла $304 млн в ходе первичного публичного размещения акций. Рыночная капитализация компании после листинга превысила $4 млрд, сообщает Premium Times Nigeria.

Торги американскими депозитарными акциями OPay начались в пятницу. Компания установила цену размещения на уровне $19 за одну такую акцию и продала 16 млн акций. Каждая американская депозитарная акция представляет 10 обыкновенных акций OPay.

Параметры размещения

По данным компании, Комиссия по ценным бумагам и биржам США 29 октября объявила действующей ее регистрационную заявку. Закрытие предложения ожидалось 2 ноября.

Согенеральный директор OPay Ларс Бойлесен заявил, что платформа имеет более 50 млн активных пользователей в месяц в Нигерии, Египте, Пакистане и Индонезии. По его словам, в первом полугодии 2026 года доля компании на рынках Африки и Ближнего Востока по среднему месячному числу пользователей составила 9,9%.

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Бойлесен также отметил, что около 40 млн взрослых жителей Нигерии, по оценке компании, остаются вне формальной финансовой системы. Другой согенеральный директор Стивен Вен связал возможности для дальнейшего расширения с ростом проникновения смартфонов и спроса на доступные финансовые услуги на развивающихся рынках.

Финансовые показатели и планы

Финансовый директор Джеймс Перри сообщил, что во втором квартале 2026 года OPay достигла годового темпа выручки на уровне $1 млрд. По его словам, в течение первых шести месяцев года компания зафиксировала рост на 137% в годовом выражении, а чистая маржа составила 19%.

Средства от IPO OPay планирует направить на инвестиции в технологии и дальнейший рост в Нигерии и на других африканских рынках. Компания начала работу в Нигерии в 2018 году и помимо платежей развивает сервисы сбережений, кредитования и услуги для торговцев.

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