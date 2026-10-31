В США доля экономического продукта, которую работники получают в виде заработной платы, во втором квартале 2026 года снизилась до 52,8%. Это самый низкий показатель с начала ведения такой статистики Бюро трудовой статистики США в 1947 году, сообщает Fortune.

В первом квартале показатель составлял 53,6%, тогда как среднее значение в течение нынешнего десятилетия равнялось примерно 55,6%. Доля труда отражает часть совокупного экономического выпуска страны, которую работники получают через оплату труда.

Корпоративные прибыли и рынок труда

Снижение доли работников происходит на фоне роста корпоративных прибылей. Компании из списка Fortune 500 получили в 2025 году рекордную совокупную прибыль — 2,1 трлн долларов. В то же время ВВП США в третьем квартале 2025 года вырос на 3,4%, превысив ожидания экономистов.

Экономист Школы государственного управления Буша Техасского университета A&M Реймонд Робертсон связывает сокращение доли труда со смещением доходов в сторону капитала. Он также указывает на автоматизацию, которая, по его оценке, вытесняет часть работников, тогда как производительность труда продолжает расти. Производительность в несельскохозяйственном секторе во втором квартале выросла на 1,4%, против 2,2% годом ранее.

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Безработица, автоматизация и иммиграция

Уровень безработицы в США в сентябре повысился до 4,2%. Работодатели создали 584 тысячи рабочих мест в 2025 году, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 2 млн. В сентябре количество рабочих мест выросло на 29 тысяч — это примерно треть от прогнозируемого экономистами уровня.

Аналитики Goldman Sachs Джозеф Бриггс и Сара Донг предположили, что автоматизация с помощью искусственного интеллекта потенциально может затронуть 25% всех рабочих часов. По их оценке, прирост производительности благодаря ИИ на 15% в период его внедрения может вытеснить 6–7% рабочих мест. В то же время аналитики отметили, что технологические изменения будут создавать и новые рабочие места.

Старший научный сотрудник National Foundation for American Policy Марк Регетс отдельно связал замедление роста рабочей силы с более жесткой иммиграционной политикой администрации президента Дональда Трампа. По данным организации, с января 2025 года численность работников, родившихся за пределами США, сократилась на 1,1–1,4 млн человек.

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