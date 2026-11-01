Потребительские компании в Пакистане зафиксировали рост продаж в течение первых девяти месяцев 2026 года и в первом квартале 2027 финансового года, несмотря на продовольственную инфляцию, более дорогое топливо и ослабление покупательной способности домохозяйств. Об этом сообщает Dawn.

Рост выручки и прибыли

Чистые продажи Nestlé Pakistan за девять месяцев по 30 сентября составили 160 млрд рупий, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании выросла на 3,1% — до 14,526 млрд рупий. В Nestlé объяснили результат инвестициями в бренды, обновлением продукции, развитием экспорта, усилением работы на рынке и взвешенным ценообразованием.

Выручка FrieslandCampina Engro Pakistan за девять месяцев увеличилась на 10,1%, до 88,4 млрд рупий. Ее прибыль выросла с 2 млрд до 6,5 млрд рупий. Продажи Unilever Pakistan Foods поднялись с 30 млрд до 37,6 млрд рупий, а прибыль после уплаты налогов — с 4,6 млрд до 6,326 млрд рупий.

Colgate-Palmolive Pakistan в июле–сентябре увеличила продажи на 25,53%, до 52,7 млрд рупий. Ее прибыль после уплаты налогов выросла на 8% — до 4,9 млрд рупий. Компания связала рост продаж с одновременным увеличением цен и объемов реализации.

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Давление инфляции и более дорогой логистики

Fauji Foods сообщила о рекордной девятимесячной выручке в 23,9 млрд рупий, что на 14,1% больше в годовом измерении. В то же время ее прибыль после уплаты налогов сократилась с 945 млн до 666 млн рупий.

National Foods Limited увеличила продажи в июле–сентябре с 10 млрд до 11,1 млрд рупий, а прибыль — с 801 млн до 888 млн рупий. По словам аналитика Topline Securities Рабии Юсуф, менеджмент компании сообщил акционерам об ожидаемом росте выручки на 15% в 2027 финансовом году и планах выпустить более 25 новых продуктов.

В то же время производители указывают на риски из-за инфляции, высоких тарифов на энергию, подорожания сырья и фрахта. По данным менеджмента National Foods, стоимость перевозки контейнера выросла с 500–600 долларов до 5 тыс. долларов. Nestlé Pakistan сохранила осторожный прогноз на 2026 год из-за геополитической нестабильности и неустойчивых цен на энергию и производственные ресурсы.

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