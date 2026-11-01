Продажі споживчих компаній Пакистану зросли попри інфляцію — Dawn

Споживчі компанії в Пакистані зафіксували зростання продажів протягом перших дев’яти місяців 2026 року та в першому кварталі 2027 фінансового року, незважаючи на продовольчу інфляцію, дорожче пальне й послаблення купівельної спроможності домогосподарств. Про це повідомляє Dawn.

Зростання виручки та прибутків

Чисті продажі Nestlé Pakistan за дев’ять місяців до 30 вересня становили 160 млрд рупій, що на 6,3% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток компанії зріс на 3,1% — до 14,526 млрд рупій. У Nestlé пояснили результат інвестиціями у бренди, оновленням продукції, розвитком експорту, посиленням роботи на ринку та виваженим ціноутворенням.

Виручка FrieslandCampina Engro Pakistan за дев’ять місяців збільшилася на 10,1%, до 88,4 млрд рупій. Її прибуток зріс із 2 млрд до 6,5 млрд рупій. Продажі Unilever Pakistan Foods піднялися з 30 млрд до 37,6 млрд рупій, а прибуток після сплати податків — із 4,6 млрд до 6,326 млрд рупій.

Colgate-Palmolive Pakistan у липні—вересні наростила продажі на 25,53%, до 52,7 млрд рупій. Її прибуток після сплати податків збільшився на 8% — до 4,9 млрд рупій. Компанія пов’язала підвищення продажів одночасно зі зростанням цін і обсягів реалізації.

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Тиск інфляції та дорожчої логістики

Fauji Foods повідомила про рекордну за дев’ять місяців виручку в 23,9 млрд рупій, що на 14,1% більше у річному вимірі. Водночас її прибуток після сплати податків скоротився з 945 млн до 666 млн рупій.

National Foods Limited збільшила продажі в липні—вересні з 10 млрд до 11,1 млрд рупій, а прибуток — з 801 млн до 888 млн рупій. За словами аналітикині Topline Securities Рабії Юсуф, менеджмент компанії повідомив акціонерам про очікуване зростання виручки на 15% у 2027 фінансовому році та плани випустити понад 25 нових продуктів.

Водночас виробники вказують на ризики через інфляцію, високі тарифи на енергію, подорожчання сировини й фрахту. За даними менеджменту National Foods, вартість перевезення контейнера зросла з 500–600 доларів до 5 тис. доларів. Nestlé Pakistan зберегла обережний прогноз на 2026 рік через геополітичну нестабільність і нестійкі ціни на енергію та виробничі ресурси.

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