Firmy konsumenckie w Pakistanie odnotowały wzrost sprzedaży w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku oraz w pierwszym kwartale roku finansowego 2027, mimo inflacji żywnościowej, droższego paliwa i słabnącej siły nabywczej gospodarstw domowych. Informuje o tym Dawn.

Wzrost przychodów i zysków

Sprzedaż netto Nestlé Pakistan za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września wyniosła 160 mld rupii, o 6,3% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto spółki wzrósł o 3,1%, do 14,526 mld rupii. Nestlé wyjaśniło ten wynik inwestycjami w marki, odnowieniem produktów, rozwojem eksportu, wzmocnieniem działań na rynku oraz wyważoną polityką cenową.

Przychody FrieslandCampina Engro Pakistan wzrosły w ciągu dziewięciu miesięcy o 10,1%, do 88,4 mld rupii. Jej zysk zwiększył się z 2 mld do 6,5 mld rupii. Sprzedaż Unilever Pakistan Foods wzrosła z 30 mld do 37,6 mld rupii, a zysk po opodatkowaniu — z 4,6 mld do 6,326 mld rupii.

Colgate-Palmolive Pakistan zwiększyła sprzedaż w lipcu–wrześniu o 25,53%, do 52,7 mld rupii. Jej zysk po opodatkowaniu wzrósł o 8%, do 4,9 mld rupii. Spółka powiązała wzrost sprzedaży z jednoczesnym wzrostem cen i wolumenu sprzedaży.

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Presja inflacji i droższej logistyki

Fauji Foods poinformowała o rekordowych dziewięciomiesięcznych przychodach w wysokości 23,9 mld rupii, o 14,1% wyższych rok do roku. Jednocześnie jej zysk po opodatkowaniu spadł z 945 mln do 666 mln rupii.

National Foods Limited zwiększyła sprzedaż w lipcu–wrześniu z 10 mld do 11,1 mld rupii, a zysk z 801 mln do 888 mln rupii. Według analityczki Topline Securities Rabii Yusuf, zarząd spółki poinformował akcjonariuszy o oczekiwanym 15-procentowym wzroście przychodów w roku finansowym 2027 oraz planach wprowadzenia na rynek ponad 25 nowych produktów.

Jednocześnie producenci wskazują na ryzyka związane z inflacją, wysokimi taryfami za energię, rosnącymi kosztami surowców i frachtu. Według zarządu National Foods koszt przewozu kontenera wzrósł z 500–600 dolarów do 5 tys. dolarów. Nestlé Pakistan utrzymała ostrożną prognozę na 2026 rok z powodu niestabilności geopolitycznej oraz niestabilnych cen energii i zasobów produkcyjnych.

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