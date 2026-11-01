尽管通胀高企，巴基斯坦消费品公司销售额仍增长——Dawn

尽管食品通胀、燃油价格上涨以及家庭购买力减弱，巴基斯坦消费品公司在2026年前九个月和2027财年第一季度仍录得销售增长。Dawn报道。

营收和利润增长

截至9月30日的九个月内，雀巢巴基斯坦的净销售额为1600亿卢比，同比增长6.3%。该公司的净利润增长3.1%，至145.26亿卢比。雀巢将这一结果归因于对品牌的投资、产品更新、出口发展、加强市场运营以及审慎定价。

FrieslandCampina Engro Pakistan九个月的营收增长10.1%，至884亿卢比。其利润从20亿卢比增至65亿卢比。Unilever Pakistan Foods的销售额从300亿卢比升至376亿卢比，税后利润则从46亿卢比升至63.26亿卢比。

Colgate-Palmolive Pakistan在7月至9月将销售额提高25.53%，至527亿卢比。其税后利润增长8%，至49亿卢比。该公司将销售额增长与价格和销售量同时上升联系起来。

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通胀和更高物流成本的压力

Fauji Foods报告称，九个月营收创纪录地达到239亿卢比，同比增长14.1%。与此同时，其税后利润从9.45亿卢比降至6.66亿卢比。

National Foods Limited在7月至9月将销售额从100亿卢比增至111亿卢比，利润从8.01亿卢比增至8.88亿卢比。Topline Securities分析师拉比娅·优素福表示，公司管理层告知股东，预计2027财年营收将增长15%，并计划推出超过25种新产品。

与此同时，制造商指出，通胀、高能源费率、原材料和运费上涨带来风险。据National Foods管理层称，运输一个集装箱的成本已从500至600美元升至5000美元。由于地缘政治不稳定以及能源和生产资源价格波动，雀巢巴基斯坦维持对2026年的谨慎预测。

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