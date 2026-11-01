Fortune：Anthropic询问求职者如何看待股价跌至零

总部位于美国旧金山湾区的Anthropic在有关企业文化的面试中，会询问求职者：如果公司出于安全考虑放弃其人工智能雄心，而其股价跌至零，他们会如何看待这一情景。Fortune报道称，消息援引自Axios。

一名在匿名员工网站Blind上描述招聘流程的求职者表示，如果股价跌至零，他不会感到满意。不过，他说，希望将合乎伦理的工作和益处与打造财务可持续的企业结合起来。

可能进行IPO

据Fortune报道，Anthropic计划于11月进行首次公开募股，估值为1.5万亿至2万亿美元。该公司拥有超过2,500名员工，以这样的估值上市，可能会因员工持有的公司股份而使部分员工成为百万富翁。

据该媒体消息，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊曾对巨额财务激励可能如何影响公司留住忠于其使命的员工的能力表示担忧。Anthropic是一家公益公司，强调人工智能安全以及技术为人类带来的长期益处。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人才竞争

该公司与Meta、Google、Microsoft和OpenAI竞争研究人员和工程师。在一份日期为10月26日的S-1文件中，Anthropic表示，对合格员工的竞争，尤其是在旧金山湾区，已显著加剧。

Fortune写道，Anthropic的staff software engineer职位基本年薪为35万至85万美元。该公司还有超过600个空缺职位，其中约120个在销售部门，超过60个在人工智能研究和工程领域，50个在安全领域。

阿莫代伊此前警告称，人工智能带来的经济收益可能集中在有限的一群人手中。他与Anthropic另外六名联合创始人，其中包括他的妹妹丹妮埃拉·阿莫代伊，承诺捐出其财富的80%。

关注我们在