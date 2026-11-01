Anthropic спрашивает кандидатов о падении акций до нуля — Fortune

Компания Anthropic, штаб-квартира которой находится в районе залива Сан-Франциско в США, во время собеседований о корпоративной культуре спрашивает кандидатов, как бы они отнеслись к сценарию, при котором компания откажется от своих амбиций в сфере ИИ из соображений безопасности, а ее акции упадут до нуля. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на Axios.

Один из кандидатов, описавший процесс трудоустройства на Blind, анонимном сайте для работников, заявил, что не был бы доволен падением акций до нуля. В то же время он сказал, что хотел бы сочетать этичную работу и пользу с созданием финансово устойчивого бизнеса.

Возможное IPO

По данным Fortune, Anthropic ориентируется на проведение IPO в ноябре с оценкой от 1,5 трлн до 2 трлн долларов. В компании работают более 2 500 человек, а выход на биржу при такой оценке потенциально может сделать часть персонала миллионерами благодаря их долям в компании.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи, по информации издания, выражал обеспокоенность тем, как значительные финансовые стимулы могут повлиять на способность компании удерживать работников, преданных ее миссии. Anthropic является корпорацией общественного блага и делает акцент на безопасности ИИ и долгосрочной пользе технологий для человечества.

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Конкуренция за специалистов

Компания конкурирует за исследователей и инженеров с Meta, Google, Microsoft и OpenAI. В документе S-1 от 26 октября Anthropic заявила, что конкуренция за квалифицированных работников, особенно в районе залива Сан-Франциско, существенно усилилась.

Базовые зарплаты для должностей staff software engineer в Anthropic составляют от 350 тыс. до 850 тыс. долларов в год, пишет Fortune. У компании также более 600 открытых вакансий, в том числе около 120 в продажах, более 60 в исследованиях и инженерии ИИ и 50 в сфере безопасности.

Амодеи ранее предупреждал, что экономические выгоды от ИИ могут концентрироваться у ограниченного круга людей. Он и еще шесть сооснователей Anthropic, среди которых его сестра Даниэла Амодеи, обязались отдать 80% своего состояния.

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