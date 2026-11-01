Anthropic запитує кандидатів про падіння акцій до нуля — Fortune

Компанія Anthropic, штаб-квартира якої розташована в районі затоки Сан-Франциско у США, під час співбесід про корпоративну культуру запитує кандидатів, як би вони поставилися до сценарію, за якого компанія відмовиться від своїх ШІ-амбіцій з міркувань безпеки, а її акції впадуть до нуля. Про це повідомляє Fortune з посиланням на Axios.

Один із кандидатів, який описав процес працевлаштування на анонімному сайті для працівників Blind, заявив, що не був би задоволений падінням акцій до нуля. Водночас він сказав, що хотів би поєднати етичну роботу та користь зі створенням фінансово стійкого бізнесу.

Можливе IPO

За даними Fortune, Anthropic орієнтується на проведення IPO у листопаді з оцінкою від 1,5 трлн до 2 трлн доларів. Компанія має понад 2 500 працівників, а вихід на біржу за такої оцінки потенційно може зробити частину персоналу мільйонерами завдяки їхнім часткам у компанії.

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї, за інформацією видання, висловлював занепокоєння тим, як значні фінансові стимули можуть вплинути на здатність компанії утримувати працівників, відданих її місії. Anthropic є корпорацією суспільного блага та акцентує на безпеці ШІ й довгостроковій користі технологій для людства.

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Конкуренція за фахівців

Компанія конкурує за дослідників та інженерів із Meta, Google, Microsoft і OpenAI. У документі S-1, датованому 26 жовтня, Anthropic заявила, що конкуренція за кваліфікованих працівників, особливо в районі затоки Сан-Франциско, істотно посилилася.

Базові зарплати для посад staff software engineer в Anthropic становлять від 350 тис. до 850 тис. доларів на рік, пише Fortune. Компанія також має понад 600 відкритих вакансій, зокрема близько 120 у продажах, понад 60 у дослідженнях та інженерії ШІ і 50 у сфері безпеки.

Амодеї раніше попереджав, що економічні вигоди від ШІ можуть концентруватися в обмеженого кола людей. Він і ще шість співзасновників Anthropic, серед яких його сестра Даніела Амодеї, зобов'язалися віддати 80% своїх статків.

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