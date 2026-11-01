Anthropic pyta kandydatów o spadek akcji do zera — Fortune

Firma Anthropic, której siedziba znajduje się w rejonie Zatoki San Francisco w USA, podczas rozmów dotyczących kultury korporacyjnej pyta kandydatów, jak odnieśliby się do scenariusza, w którym spółka z powodów bezpieczeństwa rezygnuje ze swoich ambicji związanych z AI, a jej akcje spadają do zera. Informuje o tym Fortune, powołując się na Axios.

Jeden z kandydatów, który opisał proces rekrutacji na Blind, anonimowej stronie dla pracowników, stwierdził, że nie byłby zadowolony ze spadku akcji do zera. Jednocześnie powiedział, że chciałby łączyć etyczną pracę i korzyści z budowaniem finansowo stabilnego biznesu.

Możliwe IPO

Według Fortune Anthropic planuje przeprowadzić IPO w listopadzie przy wycenie od 1,5 bln do 2 bln dolarów. Firma ma ponad 2 500 pracowników, a wejście na giełdę przy takiej wycenie mogłoby potencjalnie uczynić część personelu milionerami dzięki ich udziałom w spółce.

Dyrektor generalny Anthropic, Dario Amodei, według publikacji wyrażał obawy, jak znaczące zachęty finansowe mogą wpłynąć na zdolność firmy do zatrzymywania pracowników oddanych jej misji. Anthropic jest korporacją pożytku publicznego i kładzie nacisk na bezpieczeństwo AI oraz długoterminowe korzyści technologii dla ludzkości.

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Konkurencja o specjalistów

Firma konkuruje o badaczy i inżynierów z Meta, Google, Microsoft i OpenAI. W dokumencie S-1 z 26 października Anthropic oświadczyła, że konkurencja o wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w rejonie Zatoki San Francisco, znacznie się nasiliła.

Podstawowe wynagrodzenia na stanowiskach staff software engineer w Anthropic wynoszą od 350 tys. do 850 tys. dolarów rocznie, pisze Fortune. Firma ma także ponad 600 otwartych wakatów, w tym około 120 w sprzedaży, ponad 60 w badaniach i inżynierii AI oraz 50 w obszarze bezpieczeństwa.

Amodei wcześniej ostrzegał, że korzyści ekonomiczne z AI mogą skoncentrować się w rękach ograniczonego grona osób. On oraz sześciu innych współzałożycieli Anthropic, w tym jego siostra Daniela Amodei, zobowiązali się przekazać 80% swojego majątku.

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