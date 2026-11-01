孟加拉国政府将于周日成立工资委员会，以审查服装业工人的薪资。在抗议活动导致数十家工厂关闭并引发与警方的冲突后，当局宣布了这一决定，《加德满都邮报》报道。

工人的诉求

工人要求将最低月薪定为3万塔卡，约合245美元。这比目前1.25万塔卡的最低工资标准高出一倍以上。抗议参与者表示，由于食品、住房、交通和医疗服务成本上涨，他们的购买力显著下降。

劳动和就业部长阿里富尔·哈克·乔杜里表示，当局将在与工人和行业代表协商后正式成立该委员会。他呼吁工人重返工作岗位，并指出审查工资结构符合他们的核心诉求。

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工厂关闭和冲突

周六，达卡郊区大型工业区阿苏利亚约30家服装厂因抗议活动宣布放假。数百名工人还封锁了首都一个主要十字路口，其他工业区的示威活动扰乱了交通和企业运营。

警方称，阿苏利亚发生的冲突造成包括警察在内的数人受伤。执法人员使用催泪瓦斯和震爆弹驱散抗议者。乔杜里警告称，长期停产可能会延误出口货物的交付以及国际买家的付款。

孟加拉国服装业规模仅次于中国，位居世界第二，雇佣约400万人，创造该国逾80%的出口收入，并约占其国内生产总值的10%。制造商还报告称，生产成本正在上升，天然气和电力供应时常中断，且由于中东紧张局势，能源市场存在不确定性。

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