巴基斯坦证券交易委员会（SECP）首次根据注册官的决定，将39,704家公司标记为不活跃企业。原因是这些公司连续四年未提交年度申报表和/或财务报表，《黎明报》报道。

对公司的限制

不活跃状态将在SECP系统中显示，并向银行及其他相关方开放。此类公司在向委员会提交逾期文件并恢复活跃状态之前，将无法开设新的银行账户。

它们还将无法使用金融服务，也无法登记董事会成员变更。根据2017年《公司法》，公司须提交年度申报表，并在需要时提交财务报表。

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公司登记册数据

获得新状态的公司数量最多的是拉合尔，为13,927家；其次是伊斯兰堡，为13,859家；卡拉奇为4,868家。白沙瓦还有2,031家，木尔坦1,861家，费萨拉巴德1,384家，吉尔吉特1,102家，奎达436家，苏库尔236家。

截至9月30日，巴基斯坦共有317,002家公司注册。在2026财年，SECP注册了43,559家新企业，比一年前增加24%。委员会表示，99.9%的新公司通过线上注册，名称预留和公司设立程序已完全数字化。

SECP主席卡比尔·艾哈迈德·西杜表示，干净可靠的登记册是企业部门信任的基础。他说，委员会力求保护金融体系的完整性，同时为公司恢复符合要求留出机会。

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