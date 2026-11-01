韩国芯片制造商SK海力士暂停了其美国子公司Solidigm在纳斯达克交易所上市的计划。此举可能使这家闪存制造商的估值达到1500亿美元。据《韩国先驱报》报道，该公司于10月23日以市场条件解释这一决定。

投资者反应与监管要求

在暂停计划之前，股东提出了反对意见，监管机构也关注双重上市的风险。投资者担心，Solidigm单独上市可能会降低这家韩国母公司股票的价值。决定公布后，SK海力士股价上涨4.42%，尽管受美国科技股下跌影响，市场出现了更广泛的抛售。

韩国监管机构于7月更新了有关双重上市的指引。这些指引并不禁止此类上市，但要求董事会评估对股东的影响，并制定保护其利益的机制。在与人工智能相关的投资需求不断增长之际，暂停Solidigm上市使SK海力士失去了一条可能筹集数十亿美元新资本的途径。

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其他韩国集团的计划

这一情况也可能使其他韩国企业集团进入美国资本市场变得更加复杂。据报道，现代汽车集团的机器人部门波士顿动力正在研究在纳斯达克上市的可能性，以为开发由人工智能驱动的人形机器人提供资金。该公司由在韩国注册的现代汽车、起亚和现代摩比斯间接控制，这可能会引起当地监管机构的关注。

斗山旗下氢燃料电池子公司HyAxiom也加快了在纳斯达克上市的准备工作，并邀请投资银行提交承销提案。根据拟议认沽期权的条款，如果HyAxiom在投资后的五年内未成为上市公司，斗山将必须返还金融投资者的初始投资，并支付5%的年化收益。

Kakao Mobility争议

该报道还指出，Kakao Mobility的第二大股东、全球投资公司TPG据称正在考虑对Kakao采取各种法律行动。TPG认为，这家科技集团故意阻止了Kakao Mobility美国存托凭证的上市。Kakao董事会于9月22日投票反对通过ADR让该公司在美国上市的提议，据称是因为担忧双重上市的后果。

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