SK hynix приостановила планы листинга Solidigm на Nasdaq — Korea Herald

Южнокорейский производитель микросхем SK hynix приостановил планы по листингу своей американской дочерней компании Solidigm на бирже Nasdaq. Такой шаг мог оценить производителя флеш-памяти в сумму до 150 млрд долларов. Как сообщает Korea Herald, 23 октября компания объяснила это решение рыночными условиями.

Реакция инвесторов и требования регулятора

Приостановке планов предшествовали возражения акционеров и внимание регулятора к рискам двойного листинга. Инвесторы опасались, что отдельный листинг Solidigm может снизить стоимость акций корейской материнской компании. После объявления решения акции SK hynix подорожали на 4,42%, несмотря на более широкую распродажу на рынке, вызванную падением американских технологических акций.

В июле южнокорейский регулятор обновил рекомендации по двойному листингу. Они не запрещают такие размещения, однако требуют от советов директоров оценивать последствия для акционеров и предусматривать механизмы защиты их интересов. Приостановка листинга Solidigm лишает SK hynix одного из возможных путей привлечения миллиардов долларов нового капитала на фоне растущих инвестиционных потребностей, связанных с искусственным интеллектом.

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Планы других корейских групп

Ситуация также может осложнить выход на американский рынок капитала для других южнокорейских конгломератов. Робототехническое подразделение Hyundai Motor Group Boston Dynamics, по сообщениям, изучает возможность листинга на Nasdaq для финансирования разработки гуманоидных роботов с искусственным интеллектом. Компания косвенно контролируется зарегистрированными в Корее Hyundai Motor, Kia и Hyundai Mobis, что может привлечь внимание местного регулятора.

Дочерняя компания Doosan в сфере водородных топливных элементов HyAxiom также ускорила подготовку к листингу на Nasdaq и пригласила инвестиционные банки подать предложения по андеррайтингу. По условиям предложенного пут-опциона Doosan придется вернуть финансовым инвесторам их первоначальные вложения и выплатить 5% годовой доходности, если HyAxiom не станет публичной компанией в течение пяти лет после инвестиции.

Спор вокруг Kakao Mobility

Издание также отмечает, что глобальная инвестиционная компания TPG, второй по величине акционер Kakao Mobility, по сообщениям, рассматривает различные юридические варианты действий против Kakao. TPG считает, что технологическая группа намеренно заблокировала листинг американских депозитарных расписок Kakao Mobility. Совет директоров Kakao 22 сентября проголосовал против предложения о листинге компании в США через ADR, предположительно из-за опасений относительно последствий двойного листинга.

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