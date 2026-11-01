Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP) впервые по решению регистратора отметила 39 704 компании как неактивные. Причиной стало то, что они в течение четырех лет не представляли ежегодные декларации и/или финансовую отчетность, сообщает Dawn.

Ограничения для компаний

Статус неактивности будет отображаться в системе SECP и будет доступен банкам и другим заинтересованным сторонам. Такие компании не смогут открывать новые банковские счета, пока не представят комиссии просроченные документы и не восстановят активный статус.

Им также будет недоступно пользование финансовыми услугами и регистрация изменений в составе директоров. Представление ежегодных деклараций и, при необходимости, финансовой отчетности предусмотрено Законом о компаниях 2017 года.

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Данные корпоративного реестра

Наибольшее число компаний с новым статусом приходится на Лахор — 13 927, Исламабад — 13 859 и Карачи — 4 868. Еще 2 031 компания приходится на Пешавар, 1 861 — на Мултан, 1 384 — на Фейсалабад, 1 102 — на Гилгит, 436 — на Кветту и 236 — на Суккур.

По состоянию на 30 сентября в Пакистане было зарегистрировано 317 002 компании. В 2026 финансовом году SECP зарегистрировала 43 559 новых предприятий — на 24% больше, чем годом ранее. По данным комиссии, 99,9% новых компаний регистрируются онлайн, а резервирование названия и процедура инкорпорации полностью цифровизированы.

Председатель SECP Кабир Ахмед Сидху заявил, что чистый и надежный реестр является основой доверия в корпоративном секторе. По его словам, комиссия стремится защитить целостность финансовой системы, одновременно оставляя компаниям возможность восстановить соответствие требованиям.

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