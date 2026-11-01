Первый Boeing 787-9 Dreamliner во флоте Pakistan International Airlines (PIA) прибыл в Исламабад в Пакистане из Лондона. Самолет выполнил рейс PK786 в воскресенье, 1 ноября. Как сообщает Dawn, авиакомпания получила борт по лизинговому соглашению, заключенному в прошлом месяце.

В PIA заявили, что стали первым пакистанским перевозчиком, добавившим Boeing 787-9 в свой флот. Самолет в аэропорту Исламабада встретил генеральный директор PIA Амир Хаят вместе с командой компании.

Новый самолет во флоте

По информации PIA, Dreamliner оснащен современными технологиями, в частности системой развлечений во время полета, и имеет просторный салон. Boeing 787-9 — дальнемагистральный двухдвигательный самолет, рассчитанный на перевозку до 325 пассажиров.

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До появления Dreamliner флот PIA состоял из 12 самолетов Boeing 777, 15 Airbus A320 и пяти меньших самолетов ATR. В компании назвали ввод Boeing 787-9 частью стратегии модернизации флота и усиления международной маршрутной сети.

Лизинг двух Dreamliner

В прошлом месяце PIA заключила с Norse Atlantic Airways соглашение ACMI-лизинга на два Boeing 787-9. Такой формат предусматривает предоставление самолета вместе с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием.

Представитель PIA ранее заявлял, что добавление Boeing 787-9 должно стать началом расширения авиакомпании. По его словам, самолеты будут использоваться для прямых дальнемагистральных рейсов из Пакистана в Великобританию и операций между пунктами двух стран.

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