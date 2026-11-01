До Ісламабада прибув перший Boeing 787-9 у флоті PIA — Dawn

До Ісламабада в Пакистані з Лондона прибув перший у флоті Pakistan International Airlines (PIA) Boeing 787-9 Dreamliner. Літак виконав рейс PK786 у неділю, 1 листопада. Як повідомляє Dawn, авіакомпанія отримала борт за лізинговою угодою, укладеною минулого місяця.

У PIA заявили, що стали першим пакистанським перевізником, який додав Boeing 787-9 до свого флоту. Літак в аеропорту Ісламабада зустрів генеральний директор PIA Амір Хаят разом із командою компанії.

Новий літак у флоті

За інформацією PIA, Dreamliner оснащений сучасними технологіями, зокрема системою розваг під час польоту, та має просторий салон. Boeing 787-9 є далекомагістральним двомоторним літаком, розрахованим на перевезення до 325 пасажирів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

До появи Dreamliner флот PIA складався з 12 літаків Boeing 777, 15 Airbus A320 та п'яти менших літаків ATR. У компанії назвали введення Boeing 787-9 частиною стратегії модернізації флоту та посилення міжнародної маршрутної мережі.

Лізинг двох Dreamliner

Минулого місяця PIA уклала з Norse Atlantic Airways угоду ACMI-лізингу на два Boeing 787-9. Такий формат передбачає надання літака разом з екіпажем, технічним обслуговуванням і страхуванням.

Представник PIA раніше заявляв, що додавання Boeing 787-9 має стати початком розширення авіакомпанії. За його словами, літаки використовуватимуть для прямих далекомагістральних рейсів із Пакистану до Великої Британії та операцій між пунктами двох країн.

Читай нас у