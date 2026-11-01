Pierwszy Boeing 787-9 Dreamliner we flocie Pakistan International Airlines (PIA) przyleciał z Londynu do Islamabadu w Pakistanie. Samolot wykonał w niedzielę, 1 listopada, rejs PK786. Jak informuje Dawn, linia otrzymała maszynę na mocy umowy leasingowej zawartej w ubiegłym miesiącu.

PIA oświadczyły, że stały się pierwszym pakistańskim przewoźnikiem, który dodał Boeing 787-9 do swojej floty. Samolot na lotnisku w Islamabadzie powitał dyrektor generalny PIA Amir Hayat wraz z zespołem firmy.

Nowy samolot we flocie

Według PIA Dreamliner jest wyposażony w nowoczesne technologie, w tym system rozrywki pokładowej, i ma przestronną kabinę. Boeing 787-9 to dalekodystansowy dwusilnikowy samolot przeznaczony do przewozu do 325 pasażerów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przed pojawieniem się Dreamlinera flota PIA składała się z 12 samolotów Boeing 777, 15 Airbusów A320 oraz pięciu mniejszych samolotów ATR. W firmie określono wprowadzenie Boeing 787-9 jako część strategii modernizacji floty i wzmocnienia międzynarodowej siatki połączeń.

Leasing dwóch Dreamlinerów

W ubiegłym miesiącu PIA zawarły z Norse Atlantic Airways umowę leasingu ACMI na dwa Boeingi 787-9. Ten format przewiduje udostępnienie samolotu wraz z załogą, obsługą techniczną i ubezpieczeniem.

Przedstawiciel PIA wcześniej oświadczył, że dodanie Boeingów 787-9 ma być początkiem ekspansji linii lotniczej. Jak powiedział, samoloty będą wykorzystywane do bezpośrednich lotów dalekodystansowych z Pakistanu do Wielkiej Brytanii oraz operacji między punktami w obu krajach.

Czytaj nas na