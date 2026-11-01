巴基斯坦国际航空公司（PIA）机队中的首架波音787-9梦想客机从伦敦抵达巴基斯坦伊斯兰堡。该飞机于11月1日星期日执飞PK786航班。据《黎明报》报道，该航空公司根据上个月签订的租赁协议获得了这架飞机。

PIA表示，该公司成为首家将波音787-9加入机队的巴基斯坦航空公司。PIA首席执行官阿米尔·哈亚特与公司团队在伊斯兰堡机场迎接了这架飞机。

机队中的新飞机

PIA表示，梦想客机配备了现代技术，包括机上娱乐系统，并拥有宽敞的客舱。波音787-9是一款远程双发动机飞机，最多可搭载325名乘客。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在梦想客机到来之前，PIA机队由12架波音777、15架空客A320和5架较小的ATR飞机组成。该公司称，引进波音787-9是其机队现代化和加强国际航线网络战略的一部分。

租赁两架梦想客机

上个月，PIA与Norse Atlantic Airways签订了两架波音787-9的ACMI租赁协议。这种模式提供飞机以及机组人员、维修和保险。

PIA一名代表此前表示，增加波音787-9将成为该航空公司扩张的开始。他表示，这些飞机将用于从巴基斯坦直飞英国的远程航班，以及在两国地点之间的运营。

关注我们在