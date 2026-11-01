中国驻南非大使吴鹏表示，5月至8月，南非对华出口增长约25%。他说，这发生在北京对与中国保持外交关系的非洲国家实施零关税之后。TimesLIVE对此进行了报道。

中国与南非之间的贸易

吴鹏表示，5月至8月，中国与南非之间的贸易总额达到近150亿美元。这比上年同期高出近24%。

这段时间内，中国对南非的出口增长了23%，大使表示。南非对华农产品出口额接近5亿美元，同比增长超过35%。南非向中国出口的机械和电子产品、化工产品及乘用车也有所增长。

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樱桃出口协议

9月，南非与中国签署了一项关于南非樱桃出口中国市场的新协议。吴鹏表示，双方预计将就其他农产品进入中国市场进行进一步谈判。

这名中国外交官认为，零关税可帮助南非将出口从矿产资源以外进行多元化，并增加高附加值商品的销售。他评估称，这一政策还可能使该国成为面向中国出口企业更具竞争力的生产基地。

在投资或曾表示有意投资南非的中国企业中，这位大使提到了汽车制造商奇瑞和水泥生产商中国西部水泥。他将此类投资与对当地工业化和创造就业岗位的潜在支持联系起来。

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