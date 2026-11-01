Południowokoreański producent chipów SK hynix zawiesił plany dotyczące notowania swojej amerykańskiej spółki zależnej Solidigm na giełdzie Nasdaq. Taki krok mógł wycenić producenta pamięci flash na nawet 150 mld dolarów. Jak informuje Korea Herald, 23 października firma wyjaśniła tę decyzję warunkami rynkowymi.

Reakcja inwestorów i wymogi regulatora

Zawieszenie planów poprzedziły zastrzeżenia akcjonariuszy oraz zainteresowanie regulatora ryzykiem podwójnego notowania. Inwestorzy obawiali się, że odrębne notowanie Solidigm może obniżyć wartość akcji koreańskiej spółki matki. Po ogłoszeniu decyzji akcje SK hynix wzrosły o 4,42%, mimo szerszej wyprzedaży na rynku wywołanej spadkiem amerykańskich akcji technologicznych.

W lipcu południowokoreański regulator zaktualizował wytyczne dotyczące podwójnych notowań. Nie zakazują one takich ofert, jednak wymagają od rad dyrektorów oceny konsekwencji dla akcjonariuszy oraz przewidzenia mechanizmów ochrony ich interesów. Zawieszenie notowania Solidigm pozbawia SK hynix jednej z możliwych dróg pozyskania miliardów dolarów nowego kapitału w obliczu rosnących potrzeb inwestycyjnych związanych ze sztuczną inteligencją.

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Plany innych koreańskich grup

Sytuacja może również utrudnić dostęp do amerykańskiego rynku kapitałowego innym południowokoreańskim konglomeratom. Dział robotyki Hyundai Motor Group, Boston Dynamics, według doniesień rozważa notowanie na Nasdaq, aby sfinansować rozwój humanoidalnych robotów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Spółka jest pośrednio kontrolowana przez zarejestrowane w Korei Hyundai Motor, Kia i Hyundai Mobis, co może przyciągnąć uwagę lokalnego regulatora.

Spółka zależna Doosan działająca w sektorze wodorowych ogniw paliwowych, HyAxiom, również przyspieszyła przygotowania do notowania na Nasdaq i zaprosiła banki inwestycyjne do składania propozycji dotyczących gwarantowania emisji. Zgodnie z warunkami proponowanej opcji sprzedaży Doosan będzie musiał zwrócić inwestorom finansowym ich początkowe inwestycje oraz zapłacić 5% rocznej stopy zwrotu, jeśli HyAxiom nie stanie się spółką publiczną w ciągu pięciu lat od inwestycji.

Spór wokół Kakao Mobility

Publikacja zaznacza również, że globalna firma inwestycyjna TPG, drugi co do wielkości akcjonariusz Kakao Mobility, według doniesień rozważa różne działania prawne przeciwko Kakao. TPG uważa, że grupa technologiczna celowo zablokowała notowanie amerykańskich kwitów depozytowych Kakao Mobility. Rada dyrektorów Kakao 22 września zagłosowała przeciw propozycji notowania spółki w USA poprzez ADR-y, prawdopodobnie z powodu obaw dotyczących skutków podwójnego notowania.

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